صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چارہ کاٹتے ٹوکے سے سالانہ 500افراد معذوری کاشکار

  • سرگودھا
چارہ کاٹتے ٹوکے سے سالانہ 500افراد معذوری کاشکار

چارہ کاٹتے ٹوکے سے سالانہ 500افراد معذوری کاشکارٹوکہ استعمال کی ٹریننگ دیں،بحالی معذوراں پروگرام بنایاجائے ،ڈاکٹر سکندر۔۔۔۔

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھاسمیت ڈویژن بھر میں سالانہ اوسطاً500 سے زائد افراد چارہ کاٹنے والے ٹوکے کی وجہ سے اپاہج ہو رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر پنجاب کا تمام ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو تعداد ہزاروں میں بنتی ہے ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ کی عدم توجہ ہے کہ انہوں نے ٹوکہ اندسٹری کو بے لگا م چھوڑا ہوا ہے ۔ جبکہ اس انڈسٹری کو چیک کرنے کا بھی کوئی نظام نہیں ہے ،گزشتہ سال بھی ٹوکہ انجری کی وجہ سے سینکڑوں افراد جن میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں ہاتھوں سے معذور ہو ئے ،دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے حادثات کا شکار افرادکی اکثریت سماجی و معاشی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور اکثر بچیوں کی ساری عمر شادی نہیں ہو سکتی،اس حوالے سے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال کے ڈاکٹر زکی جانب سے پہلی دفعہ اس سماجی مسئلہ پر ریسرچ کی گئی جس کے مطابق حکومت کا ایک مریض کے علاج معالجہ پر اوسطاً 50 ہزار سے زائد خرچہ آتا ہے ۔ اس حوالے سے پی ایم اے سرگودھا کے صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ کا کہنا ہے کہ چارہ کاٹنے والی مشین کے حفاظتی اقدامات پورے کئے جائیں اور ٹوکہ استعمال کرنے والے لوگوں کی ٹریننگ کروائی جائے جن کے ہاتھ کٹ چکے ہیں ان کے لئے بحالی معذوراں پروگرام ترتیب دیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب پروگرام ،صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا 207 فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا حکم

پی ڈی پی،5اعشاریہ 7ارب کی سکیم مکمل کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :مویشی چور گینگ کیخلاف کارروائی ، 4 کارندے گرفتار

شجاعت پور روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ، شہری مشکلات سے دوچار

ٹریفک حادثات، 10افراد زخمی ہسپتال منتقل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن