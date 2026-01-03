صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی کے ہرمسافر کے شناختی کارڈ کے اندارج کا فیصلہ

  • سرگودھا
میانوالی کے ہرمسافر کے شناختی کارڈ کے اندارج کا فیصلہ

میانوالی کے ہرمسافر کے شناختی کارڈ کے اندارج کا فیصلہ شناختی کارڈ پولیس ایپ پر بھیجا جائیگا،بغیر آئی ڈی مسافر کو گاڑی بٹھانے پر پابندی بغیراندارا ج نہ ٹھہرایا جائے ،ڈی پی او کا ٹرانسپورٹرز اور ہوٹل مالکان کیساتھ اجلاس۔۔۔

میانوالی،واں بھچراں(نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل نے ٹرانسپورٹرز اور ہوٹل مالکان سے بہرام شہید ہال پولیس لائن میں میٹنگ کی اجلاس میں اس بات پر سختی سے زور دیا گیا کہ جو مسافر میانوالی سے سفر کرے اس کا شناختی کارڈ درج کیا جائے اور فوری طور پر پولیس ایپ پر بھیجا جائے بغیر شناختی کارڈ کے کسی بھی مسافر کو گاڑی میں نہ بیٹھایا جائے اسی طرح ہوٹل مالکان کو بھی ہدایت کی جو مسافر رات کو ٹھہرتا ہے اس کا باقاعدہ رجسڑ میں اندراج کریں اور اسکی انڑی پولیس ایپ پر بھیجی جائے بغیر شناختی کارڈ کے کسی مسافر کو نہ ٹھہرایا جائے جو پولیس ملازم گاڑی پر سفر کرے یا ہوٹل میں قیام کرے اور شناختی کارڈ کی انٹری نہ کرائے تو فوری طور پر مجھے اطلاع دے اسکے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ٹرانسپورٹرز اڈامنیجران اور ہوٹل مالکان کو کہا کہ جرائم کے خاتمہ میں ہمارا ساتھ دیں بروقت شناختی کارڈ کی انٹری سے کوئی بھی جرائم پیشہ افراد بھاگ نہیں سکیں گے انشاء اللہ پولیس آپ کو مکمل تحفظ دے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب پروگرام ،صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا 207 فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا حکم

پی ڈی پی،5اعشاریہ 7ارب کی سکیم مکمل کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :مویشی چور گینگ کیخلاف کارروائی ، 4 کارندے گرفتار

شجاعت پور روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ، شہری مشکلات سے دوچار

ٹریفک حادثات، 10افراد زخمی ہسپتال منتقل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن