صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس نے مین بازار مڈھ رانجھا سے تجاوزات کا صفایا کر دیا

  • سرگودھا
پیرا فورس نے مین بازار مڈھ رانجھا سے تجاوزات کا صفایا کر دیا

پیرا فورس نے مین بازار مڈھ رانجھا سے تجاوزات کا صفایا کر دیا د کانوں کے سامنے قائم پختہ تھڑے ہیوی مشینری سے مسمار کردیئے گئے۔۔

مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)پیرا فورس نے مین بازار مڈھ رانجھا سے تجاوزات کا صفایا کرادیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن سے قبل پیرا فورس نے دوکانداروں کو از خود تجاوزات کے خاتمہ کیلئے وارننگ بھی جاری کررکھی تھی ۔ پیرا فورس نے کاروائی کرتے ہوئے د کانوں کے سامنے قائم ناجائز پختہ تھڑے ہیوی مشینری سے مسمار کردیئے اور دوکانوں کے سامنے نصب شیڈ اُتروادیئے گئے ۔ساتھ وارننگ بھی جاری کی گئی دوکاندا اپنی حدود میں سامان رکھیں پیرا فورس کی جانب سے تجاوزا ت کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی خلاف ورزی پر سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائیگی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ صحت و ماحولیات کی غفلت ، نشاط آباد پل کے قریب میڈیکل ویسٹ پھینک دیا گیا

مضر صحت خوراک بنانیوالوں کو 28 کروڑ کے جرمانے

کمشنر کا شہر بھر کا دورہ، الائیڈ ہسپتال ٹو کے نئے بلاک کا معائنہ

فیڈ ملز کی انسپکشن، لائیوسٹاک ایکٹ پر عملدرآمد کا جائزہ

گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

کمشنر نے گراؤنڈ واٹر ریچارج ویل کی سائٹس کا دورہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن