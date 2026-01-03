صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپ بھجوانے کاجھانسہ دے کر 33لاکھ روپے خورد برد

  • سرگودھا
یورپ بھجوانے کاجھانسہ دے کر 33لاکھ روپے خورد برد

ریاض شاہد سے وسیم حسن نے رقم لی ،مقررہ مدت میں ویزے لگے نہ رقم واپس دو چیک بھی متعلقہ بینک نے ڈس آنر کر دیئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔۔

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یورپ بھجوانے کیلئے لی گئی لاکھوں روپے کی رقم خورد بردکرنے والے شخص کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ احمد آباد لالیاں کے رہائشی ریاض شاہد سے سیٹلائٹ ٹاؤن کے وسیم حسن نے یورپ کے دوویزے لگوانے کیلئے 33لاکھ رو پے وصول کئے اور 105دن میں تمام پراسس مکمل کروانے کی یقین دہانی کروائی، مگر مقررہ پیریڈ میں نہ تو ویز ے دیئے اور نہ ہی اس کے بعد رقم واپس کی اور مسلسل لعت ولعل سے کام لینے کے بعد ملزم کی جانب سے دیئے گئے دو چیک بھی متعلقہ بینک نے بوگس قرار د ے کر ڈس آنر کر دیئے ، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این اے آر سی میں سمارٹ گلاس ہاؤس کا افتتاح

ڈی ایچ اے گوجرانوالہ میں سینٹورس مال کی تعمیر کا معاہدہ

بری امام و دیگر علاقوں سے 900کنال اراضی واگزار

آئی جی اسلام آباد سے سپیشل پرسن بائیکر مصطفی علی کی ملاقات

ٹیکسلا کے علاقہ میں لین دین تنازع پر نوجوان قتل

مردان، ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے خاتون جاںبحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن