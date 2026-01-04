صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر سرگودھا کی جانب سے پی آر او سجاد حسین بھٹی کو تعریفی

  • سرگودھا
کمشنر سرگودھا کی جانب سے پی آر او سجاد حسین بھٹی کو تعریفی

بھیرہ (نامہ نگار )گریڈ 21 میں ترقی پانے کے بعد کورس پر جانے والے کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان نے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب کی جانب سے تعینات اپنے پبلک ریلیشنز آفیسر (پی آر او) سجاد حسین بھٹی کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہتے ہوئے۔

انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے ۔کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ سجاد حسین بھٹی نے اپنے فرائض نہایت دیانتداری، خلوص، ٹیم ورک اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت سرانجام دیے ، اور میڈیا اور انتظامیہ کے درمیان مؤثر رابطہ قائم رکھنے میں ان کا کردار قابلِ تقلید ہے ۔

 

