فیصل آباد(سٹی رپورٹر)موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقے گمٹی چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔
