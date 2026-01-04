حکومت غربت نہیں بلکہ غریب مکاؤ مہم شروع کیے ہوئے ہے : راؤ طاہر مشرف
بھلوال(نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ حکومت غربت نہیں بلکہ غریب مکاؤ مہم شروع کیے ہوئے ہے اور ہر وہ کام جو عوام کے خلاف جا رہا ہے۔۔
موجودہ حکومت کر رہی ہے پیرا فورس نے لوگوں کو بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا ہے جبکہ رہی سہی کسر ای چالانوں کی صورت میں حکومت نے پورا کر دی راؤ طاہر مشرف نے کہا جس ملک میں قانون امیروں کے لیے بنے اور غریبوں کو کچلا جائے پھر وہ ملک نقشے پر قائم نہیں رہتے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح اب 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حکمرانوں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے اس کا خمیازہ مستقبل قریب میں سب کو بھگتنا ہوگا۔