صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت غربت نہیں بلکہ غریب مکاؤ مہم شروع کیے ہوئے ہے : راؤ طاہر مشرف

  • سرگودھا
حکومت غربت نہیں بلکہ غریب مکاؤ مہم شروع کیے ہوئے ہے : راؤ طاہر مشرف

بھلوال(نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ حکومت غربت نہیں بلکہ غریب مکاؤ مہم شروع کیے ہوئے ہے اور ہر وہ کام جو عوام کے خلاف جا رہا ہے۔۔

موجودہ حکومت کر رہی ہے پیرا فورس نے لوگوں کو بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا ہے جبکہ رہی سہی کسر ای چالانوں کی صورت میں حکومت نے پورا کر دی راؤ طاہر مشرف نے کہا جس ملک میں قانون امیروں کے لیے بنے اور غریبوں کو کچلا جائے پھر وہ ملک نقشے پر قائم نہیں رہتے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح اب 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حکمرانوں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے اس کا خمیازہ مستقبل قریب میں سب کو بھگتنا ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل