صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژن میں پٹرول پمپوں پر اوزان و پیمائش کی خلاف ورزی، نوٹس لینے کا مطالبہ

  • سرگودھا
ڈویژن میں پٹرول پمپوں پر اوزان و پیمائش کی خلاف ورزی، نوٹس لینے کا مطالبہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پنجاب انڈسٹریز، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے واضح احکامات کے باوجود سرگودھا، خوشاب، میانوالی اور بھکر کے پیٹرول پمپوں پر اوزان و پیمائش کے چیک اینڈ بیلنس کا تسلسل قائم نہیں ہے ۔

ذرائع کے مطابق چند ایک کاروائیوں کے بعد ارباب اختیار خاموش ہو جاتے ہیں جبکہ مالکان اپنے ملازمین کے ذریعے قوانین کی خلاف ورزی معمول بنا چکے ہیں۔خفیہ چیکنگ کے دوران متعدد پیٹرول پمپ کم مقدار میں پیٹرول فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے ، تاہم انٹر پرائزز حکام نے ساز باز کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ ارباب اختیار فوری طور پر نوٹس لیں اور ترجیحی بنیادوں پر ٹھوس اور موثر حکمت عملی اختیار کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیر ہاؤسنگ کا داتا دربار سے موہنی روڈ تک دورہ

بلدیاتی انتخابات کے بغیر جمہوریت نامکمل:جماعت اسلامی

ایل ڈی اے: 3سکیموں کا ماڈل ڈائریکٹوریٹ بری طرح ناکام

والٹن روڈاپ گریڈٰیشن منصوبہ مکمل، کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے

پتنگ بازی کی اجازت کیلئے نوٹیفکیشن کیخلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر

وزیر اعلیٰ آسان کاروبار سکیم ضروری اقدامات کی منظوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل