صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن بدستور جاری ہے ۔ دورانِ گشت سب انسپکٹر فہیم احمد خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے۔۔

عابد حسین اور محمد انس نامی دو مشتبہ افراد کو روک کر تلاشی لی، جس کے دوران دونوں ملز موں کے قبضے سے الگ الگ 30 بور پستول برآمد ہوئے ۔پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل