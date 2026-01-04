صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب اشتہاری گرفتار

  • سرگودھا
قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب اشتہاری گرفتار

بھلوال(نمائندہ دنیا) اشتہاری مجرمان کے خلاف مہم جاری، قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار ایس ایچ او بھلوال صدر ضیاء الرحمن نے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے۔

قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم شہباز کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیے ۔ مجرم اشتہاری نے 6 سال قبل الگ الگ واقعات میں خالد اور ریاض نامی شخص کو قتل کر کے روپوش ہو گیا تھابھلوال صدر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیامجرم اشتہاری کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیر ہاؤسنگ کا داتا دربار سے موہنی روڈ تک دورہ

بلدیاتی انتخابات کے بغیر جمہوریت نامکمل:جماعت اسلامی

ایل ڈی اے: 3سکیموں کا ماڈل ڈائریکٹوریٹ بری طرح ناکام

والٹن روڈاپ گریڈٰیشن منصوبہ مکمل، کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے

پتنگ بازی کی اجازت کیلئے نوٹیفکیشن کیخلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر

وزیر اعلیٰ آسان کاروبار سکیم ضروری اقدامات کی منظوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل