قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب اشتہاری گرفتار
بھلوال(نمائندہ دنیا) اشتہاری مجرمان کے خلاف مہم جاری، قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار ایس ایچ او بھلوال صدر ضیاء الرحمن نے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے۔
قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم شہباز کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیے ۔ مجرم اشتہاری نے 6 سال قبل الگ الگ واقعات میں خالد اور ریاض نامی شخص کو قتل کر کے روپوش ہو گیا تھابھلوال صدر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیامجرم اشتہاری کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔