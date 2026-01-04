صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک طارق عباس کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر بننے پر مبارک باد

  • سرگودھا
ملک طارق عباس کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر بننے پر مبارک باد

کمرمشانی (نمائندہ دنیا)ملک طارق عباس کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر (ایلمنٹری ونگ) ضلع میانوالی تعینات ہونے پر دوست احباب اور مختلف تعلیمی و سماجی شخصیات نے انہیں مبارک باد دی ہے ۔

ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی عمران نیازی، ضلع صدر پی ٹی یو احمد شیر خان، تحصیل صدر عیسیٰ خیل عمر حیات خان، سرپرست محمد طارق خان، نائب صدر رفیق خان، جنرل سیکرٹری ضیا اللہ خان، انفارمیشن سیکرٹری طارق محمود خان اور سینئر ہیڈماسٹر غلام نصیر چشتی نے اپنے مشترکہ بیان میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ ملک طارق عباس ایک فرض شناس، محنتی اور اساتذہ میں ہردلعزیز شخصیت ہیں۔

 

