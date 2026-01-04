صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنما چودھری عدیل ارائیں نے ضلع با جو ڑ کے علاقہ خا ر میں فتنہ الخو ارج کے خلا ف آ ٖپریشن میں 5بھارتی حما ئت یافتہ خوا ر ج کو ہلا ک کر نے پر سیکورٹی فورسز کو خرا ج تحسین پیش کر تے ہو ئے کہا کہ ہما ر ی افوا ج دہشت گر د ی کے نا سور کو جڑ سے ا کھاڑ نے تک چین سے نہیں بیٹھے گی ہما ر ی افواج کی دہشت گر د ی کے خلا ف قر بانیاں پور ی قو م کیلئے با عث فخر ہیں پور ی قو م اپنی افوا ج کی قر با نیوں کو قد ر کی نگا ہ سے دیکھتی ہے

