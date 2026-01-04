صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کار کی ٹکر لگنے سے کیری ڈبہ میں سوار شخص کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)تیز رفتار کار کی ٹکر لگنے سے کیری ڈبہ میں سوار شخص کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں،للیانی کا رہائشی عطاء الرحمان کوٹمومن سے واپس گھر جا رہا تھا کہ 9جنوبی کے قریب ایک تیز رفتار نے رانگ سائیڈ سے آتے ہوئے اسے ٹکر دے ماری جس کے باعث عطاء الرحمان شدید زخمی ہو گیا، اسے علاج معالجہ کیلئے ہسپتا ل منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے نامعلوم کار ڈرائیور جو کہ موقع سے فرار ہو گیا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

