پولیس نے گمشدہ بچہ ایک گھنٹے میں تلاش کر کے ورثا کے حوالے کر دیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پولیس نے گمشدہ بچے کے ورثا کو ایک گھنٹے میں تلاش کر کے بچے کو ان کے حوالے کر دیا، پولیس کی کاوشوں سے بچھڑ جانے والی بچی اپنے والدین سے ملو دی گئی، تھانہ اربن ایریا پولیس کو ایک لاوارث بچی آمنہ ملی جس کو اس کی والدین سے ملوانے کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دی گئی، 1 گھنٹے میں ہی بچی کے والدین کو ڈھونڈ کر بچی ان کے حوالے کر دی گئی۔
پولیس نے گمشدہ بچے کے ورثا کو ایک گھنٹے میں تلاش کر کے بچے کو ان کے حوالے کر دیا، پولیس کی کاوشوں سے بچھڑ جانے والی بچی اپنے والدین سے ملو دی گئی، تھانہ اربن ایریا پولیس کو ایک لاوارث بچی آمنہ ملی جس کو اس کی والدین سے ملوانے کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دی گئی، 1 گھنٹے میں ہی بچی کے والدین کو ڈھونڈ کر بچی ان کے حوالے کر دی گئی۔