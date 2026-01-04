دھوکہ دہی اور فراڈ کے متعدد کیسز کروڑوں روپے ہتھیا لیے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے مختلف وارداتوں میں شہریوں سے کروڑوں روپے ہتھیا لیے گئے ۔
فیصل ٹاؤن کے قیصر محمود، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، سے رخسانہ بی بی اور اس کے شوہر احسان نے پراپرٹی دلوانے کا جھانسہ دے کر 50 لاکھ روپے وصول کیے ۔اسی طرح فیکٹری ایریا کے محمد ناصر سے اس کے ہمسائے عامر حنیف نے 37 لاکھ روپے ، آسیانوالہ کے محمد زمان سے گلاب خان نے 33 لاکھ روپے ، اقبال کالونی کے وقار اسلم سے محمد نوید نے 15 لاکھ روپے اور خیام چوک میں ذوالفقار علی سے محمد تقی نے ساڑھے 10 لاکھ روپے ہتھیا لیے ۔پولیس نے تمام مقدمات درج کر لیے ہیں اور ملزمان کی تلاش جاری ہے ۔