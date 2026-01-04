صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری تعلیمی اداروں کی کینٹین آمدن کی رپورٹ طلب

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت نے سرگودھا سمیت ڈویژن کے تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں قائم کینٹینز سے حاصل ہونے والی آمدن کی رپورٹ طلب کر لی ہے ۔

سرگودھا، خوشاب، میانوالی اور بھکر کے کالجز اور سکولوں کے سربراہان کو ہدایت دی گئی ہے کہ گزشتہ تین سال کی کینٹینز کی نیلامیوں اور آمدن کے حوالے سے مفصل رپورٹ 15 دن کے اندر فراہم کریں۔ذرائع کے مطابق یہ اقدام سکول و کالجز انتظامیہ اور ٹھیکیداروں کی مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے قومی خزانے کو پہنچنے والے مالی نقصان کے خدشات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے ۔

 

