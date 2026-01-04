صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افراد کی فائرنگ موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

  • سرگودھا
نامعلوم افراد کی فائرنگ موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے موٹرسائیکل سوار کو شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ، موضع ماڑی کا رہائشی محمد حفیظ موٹرسائیل پر سوار جا رہا تھا کہ گاؤں میں داخل ہونے سے قبل دو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کر دی جس کے باعث وہ زخمی ہو کر گرپڑا جبکہ ملزمان فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔

نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے موٹرسائیکل سوار کو شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ، موضع ماڑی کا رہائشی محمد حفیظ موٹرسائیل پر سوار جا رہا تھا کہ گاؤں میں داخل ہونے سے قبل دو نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کر دی جس کے باعث وہ زخمی ہو کر گرپڑا جبکہ ملزمان فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل