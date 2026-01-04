صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج بن چکی :ملک اشرف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ وطن عز یز نئے سا ل میں داخل ہو چکا ہے۔

خوشی و مسر ت کے ا س مو قع پر جہاں بہت سی کامیابیاں اطمینا ن بخش ہیں و ہی مستقبل کے مسائل اور رو کا وٹیں دیکھتے ہو ئے سنجید ہ غور و فکر کر نے کی بھی ضرورت ہے پاکستان میں بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج بن چکی ہے حکو مت ملک سے غر بت بے ر و ز گا ر ی مہنگا ئی لا قانو نیت کے خاتمہ کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدا ما ت ا ٹھا ئے ۔

 

