صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پپلاںمیں کارروائی، 2 رکنی مویشی و موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

  • سرگودھا
پپلاںمیں کارروائی، 2 رکنی مویشی و موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار

کندیاں (نمائندہ دنیا )تھانہ پپلاں پولیس نے دو رکنی مویشی و موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کر لیا ہے ۔ ملز م محمد رمضان ولد شیر محمد اور محمد شکیل ولد شیر محمد، سکنائے دوآبہ۔۔۔

 پپلاں کے مختلف علاقوں میں مویشی اور موٹر سائیکل چوری کے 4 مقدمات میں ملوث تھے ۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کے نوٹس کے بعد ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ پپلاں انسپکٹر سلیم اللہ خان اور ان کی ٹیم نے خصوصی کاروائی کی۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 1 موٹر سائیکل، 6 بکرے و بکریاں اور ان کی مالیتی رقم تقریباً 3 لاکھ روپے برآمد ہوئی۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل