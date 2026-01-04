صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو تعینات کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز پرسوں سے فیلڈ ورک کا آغاز کرینگی

  • سرگودھا
نو تعینات کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز پرسوں سے فیلڈ ورک کا آغاز کرینگی

نو تعینات کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز پرسوں سے فیلڈ ورک کا آغاز کرینگی قذافی سٹیڈیم میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا ئیگا ، وزیر اعلیٰ بھی شر کت کرینگی۔۔

ساہی وال/سرگودہا (نمائندہ دنیا)تحصیل ساہیوال سمیت صوبہ بھر کی نو تعینات کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز اپنی ذمہ داریاں 6 جنوری سے سنبھال کر فیلڈ ورک کا آغاز کر دیں گی۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق ساہیوال تحصیل میں 29 کمیونٹی ہیلتھ انسپکٹرز کی تعیناتی مکمل کر لی گئی ہے ۔محکمہ صحت کے مطابق 6 جنوری کو ساہیوال سمیت پنجاب بھر کی لیڈی ہیلتھ ورکرز، لیڈی ہیلتھ سپروائزرز اور نو تعینات سی ایچ آئیز کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب قذافی سٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی، جس کی مہمانِ خاص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی۔اس تقریب میں تمام ورکرز، سپروائزرز اور سی ایچ آئیز کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تحصیل سطح پر فوکل پرسن مقرر کر کے ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیر ہاؤسنگ کا داتا دربار سے موہنی روڈ تک دورہ

بلدیاتی انتخابات کے بغیر جمہوریت نامکمل:جماعت اسلامی

ایل ڈی اے: 3سکیموں کا ماڈل ڈائریکٹوریٹ بری طرح ناکام

والٹن روڈاپ گریڈٰیشن منصوبہ مکمل، کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے

پتنگ بازی کی اجازت کیلئے نوٹیفکیشن کیخلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر

وزیر اعلیٰ آسان کاروبار سکیم ضروری اقدامات کی منظوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل