صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بستی شاہ گل محمد والی پسماندگی کا شکار، عوام سہولتوں سے محروم

  • سرگودھا
بستی شاہ گل محمد والی پسماندگی کا شکار، عوام سہولتوں سے محروم

بستی شاہ گل محمد والی پسماندگی کا شکار، عوام سہولتوں سے محرومرہنماؤں نے الیکشن میں بڑے وعدے کئے مگر مسائل جوں کے توں برقرار۔۔۔

داودخیل (نمائندہ دنیا )داودخیل کا نواحی علاقہ بستی شاہ گل محمد والی گزشتہ 60 سے 70 سال سے شدید پسماندگی اور محرومیوں کا شکار چلا آ رہا ہے ۔ ہر سیاسی دور میں مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے الیکشن کے موقع پر عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے ، مگر عملی طور پر آج تک مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔بستی شاہ گل محمد والی میں قائم گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کو 60 سال گزر جانے کے باوجود تاحال اپ گریڈ نہیں کیا جا سکا، حالانکہ اپ گریڈیشن کے تمام تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح گرلز پرائمری اسکول میں طالبات کو شدید رش کے باعث انتہائی تنگ کمروں میں بٹھایا جاتا ہے اور اسکول کا کوئی پرسانِ حال نہیں۔علاقے میں ڈیرہ سید محمد والا، ڈیرہ نواز اتراء اور ڈیرہ سیداں والا تک پختہ سڑک کی سہولت موجود نہیں، جس کے باعث طلبہ و طالبات، خواتین، بزرگ اور مریض شدید مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ بارش کے بعد راستے اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ، جبکہ کسی ہنگامی صورتحال، فوتگی یا مریض کی منتقلی کی صورت میں گاڑیوں کا گزرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ (ن) اور تحریک انصاف سمیت ہر سیاسی جماعت کے نمائندے انتخابات کے دوران دعوے تو کرتے ہیں، مگر کامیابی کے بعد اس بستی کا رخ تک نہیں کرتے ، جس کے باعث علاقہ مسلسل نظر انداز ہو رہا ہے ۔مقامی رہائشیوں نے ایم پی اے ، ایم این اے اور متعلقہ اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ بستی شاہ گل محمد والی میں تعلیم، صحت اور سڑکوں کی بنیادی سہولتیں فوری طور پر فراہم کی جائیں تاکہ علاقے کے دیرینہ مسائل حل ہو سکیں اور عوام کو پسماندگی سے نجات ملے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل