صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک 24 جنوبی میں بیڈ منٹن ٹورنامنٹ کا فائنل، انعامات تقسیم

  • سرگودھا
چک 24 جنوبی میں بیڈ منٹن ٹورنامنٹ کا فائنل، انعامات تقسیم

چک 24 جنوبی میں بیڈ منٹن ٹورنامنٹ کا فائنل، انعامات تقسیم نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت :اسامہ غیاث میلہ۔۔

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )نواحی چک 24 جنوبی میں ممبر قومی اسمبلی اسامہ غیاث میلہ کے زیرِ اہتمام بیڈ منٹن ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر قومی اسمبلی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ فائنل میچ دیکھنے کے لیے علاقہ مکینوں، نوجوانوں اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔میچ کے اختتام پر مہمانِ خصوصی نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے ۔ اس موقع پر اسامہ غیاث میلہ نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ، کیونکہ کھیل نہ صرف صحت مند معاشرے کی ضمانت ہیں بلکہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مثبت سمت دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل