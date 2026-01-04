صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
درخت چوری ، سیکرٹری فاریسٹری کا نوٹس، 3 اہلکاروں کے تبادلے

میانوالی (نامہ نگار)میڈیا پر کندیاں ساؤتھ کے جنگلات سے لاکھوں روپے مالیت کے سفیدے کے درختوں کی چوری کی خبر شائع ہونے پر سیکرٹری فاریسٹری اینڈ وائلڈ لائف نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس ڈی او ساؤتھ اسد علی اور 3 فاریسٹ گارڈز کے تبادلے کے احکامات جاری کر دئیے ۔ایس ڈی او ساؤتھ اسد علی کو ٹریننگ سکول مری منتقل کیا گیا جبکہ فاریسٹ گارڈز کفایت اللہ، ہدایت اللہ اور صلاح الدین کو سرگودھا ٹرانسفر کیا گیا۔ سپیشل انکوائری ٹیم نے بھی موقع پر پہنچ کر واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے ۔محکمہ جنگلات کے ترجمان کے مطابق کندیاں ساؤتھ سے تقریباً 12 لاکھ 34 ہزار روپے مالیت کے درخت چوری کیے گئے تھے ، جس کے سلسلے میں 4 نامزد اور 5 نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ کندیاں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ۔

 

