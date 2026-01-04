2 رکنی مویشی و موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، مال مسروقہ
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ پپلاں پولیس نے 2 رکنی مویشی و موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کر لیا ہے ۔ ملزمان محمد رمضان ولد شیر محمد اور محمد شکیل ولد شیر محمد، سکنائے دوآبہ، پپلاں کے مختلف علاقوں میں مویشی اور موٹر سائیکل چوری کے 4 مقدمات میں ملوث تھے ۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کے نوٹس کے بعد ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف واہلہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ پپلاں انسپکٹر سلیم اللہ خان اور ٹیم نے خصوصی کارروائی کی۔
کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 1 موٹر سائیکل اور 6 بکرے و بکریاں برآمد ہوئی جن کی مالیت تقریباً 3 لاکھ روپے بتائی گئی ہے ۔ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ تھانہ پپلاں کے 3 مقدمات میں بکرے و بکریاں اور 1 مقدمہ میں موٹر سائیکل چوری کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے ۔ ڈی پی او نے اس کاروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ۔