کمشنر شوکت علی نے چارج سنبھال لیا،ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن شوکت علی نے اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھالنے کے فوراً بعد فیلڈ میں آ کر کام کا آغاز کر دیا۔ دفتر آمد پر افسران اور عملے سے تعارفی ملاقات کے بعد انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سرگودھا کے لیے جاری اہم ترقیاتی منصوبوں کا موقع پر تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ر) محمد وسیم بھی موجود تھے ۔کمشنر نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا، جہاں متعلقہ افسروں نے منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ ہسپتال کی عمارت کا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ فنشنگ کے مراحل بھی آخری مراحل میں داخل ہیں۔ انتظامیہ نے آگاہ کیا کہ ایمرجنسی اور او پی ڈی کو 31 جنوری تک باقاعدہ طور پر فعال کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ، تاہم فی الوقت عارضی بنیادوں پر او پی ڈی شروع کی جا چکی ہے ، جہاں روزانہ 80 سے 100 مریضوں کا معائنہ ماہر کارڈیالوجسٹس کر رہے ہیں اور مریضوں کو ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک تقریباً 10 ہزار مریض اس سہولت سے مستفید ہو چکے ہیں۔کمشنر شوکت علی نے او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کے علاج، بیماریوں کی نوعیت، تشخیصی سہولیات اور فراہم کی جانے والی ادویات کی تفصیلات بھی طلب کیں۔ 

 

