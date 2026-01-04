صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:موٹر سائیکل چور وں نے نئی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا

  • سرگودھا
میانوالی:موٹر سائیکل چور وں نے نئی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا

میانوالی (نامہ نگار )میانوالی کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چوروں نے نئی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اب وہ موٹر سائیکلیں گھروں کے اندر سے بھی چوری کر رہے ہیں۔

جال شمالی تحصیل پپلاں کے شہری امیر عمر نے بتایا کہ ان کی ہنڈا سی ڈی 70 موٹر سائیکل، جس کا نمبر بھکر اور ماڈل 2010 ہے ، رات 1 بجے تک گھر میں موجود تھی لیکن صبح جاگنے پر یہ غائب تھی۔ پپلاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔واضح رہے کہ حال ہی میں وانڈھی گھنڈ والی محلہ بوری خیل نزد اطلس سوانسی چوک سے بھی اسی طریقے سے موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چور نئی مہارت اور جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل