صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ رپی او کی ڈی پی او آ فس میں کھلی کچہری ، لو گوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
آ رپی او کی ڈی پی او آ فس میں کھلی کچہری ، لو گوں کے مسائل سنے

آ رپی او کی ڈی پی او آ فس میں کھلی کچہری ، لو گوں کے مسائل سنےمتعلقہ افسروں کو موقع پر ہی مسائل کے فوری اور مؤثر حل کے احکامات جاری۔۔۔

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسرمحمدشہزاد آصف خان نے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔اس موقع پر ایس پی انوسٹی گیشن جاوید اختر جتوئی بھی موجود تھے ۔ آر پی او نے کھلی کچہری میں شریک شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو موقع پر ہی مسائل کے فوری اور مؤثر حل کے احکامات جاری کیے ۔ آر پی او نے واضح کیا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی اور ان کے مسائل کا بروقت ازالہ پولیس کی اولین ترجیح ہے کھلی کچہری کا انعقاد اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ ڈویلپمنٹ پلان سے عوامی مسائل ختم :وزیر بلدیات

سیالکوٹ:مریض سے رقم لینے پر 2 ایکسرے ٹیکنیشن معطل

قائد اعظم ڈویژنل پبلک ہائیر سیکنڈری او لیو ل سکول کا افتتاح

صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

ڈسکہ :سبزی منڈی جاتے شخص کو نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

ڈسکہ :ٹریفک حادثات میں 2خواتین سمیت 3افراد شدیدزخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل