شراب فروش گرفتار،مقدمہ درج
خوشاب (نمائندہ دُنیا)صدر پولیس جوہر آباد نے منشیات کے خلاف جاری خصوصی مہم کے دوران ایک شراب فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 18لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔پولیس نے ملزم کے خلاف امتناعِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔
