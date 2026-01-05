صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی استحکام، معاشی بہتری کے لئے سنجیدہ اور مخلص قیادت کی اشد ضرورت :منیب سلطان چیمہ

  • سرگودھا
سیاسی استحکام، معاشی بہتری کے لئے سنجیدہ اور مخلص قیادت کی اشد ضرورت :منیب سلطان چیمہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )سابق صوبائی وزیر چوہدری منیب سلطان چیمہ نے موجودہ ملکی و صوبائی سیاسی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے۔۔۔۔

کہ پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے ، جس میں سیاسی استحکام، معاشی بہتری اور عوامی مسائل کے حل کیلئے سنجیدہ اور مخلص قیادت کی اشد ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام کا براہِ راست نقصان عام آدمی کو پہنچ رہا ہے ، مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔

 موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں فیصلے کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی : وہاڑی میں 25 ہزار کارروائیاں ، 11 ہزار اصلاحی نوٹسز

پیرا فورس بھرتی، ڈی سی وہاڑی کادوڑ ٹریک کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کا بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

ڈی سی خانیوال کا کبیروالا ،جہانیاں کادورہ،بیوٹیفکیشن کا جائزہ

اے ڈی سی کا ڈسپوزل وارڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ

اے سی کی شوگرملز انتظامیہ ،گنے کے کاشتکاروں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر