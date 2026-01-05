صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگی حکومت نے ہر موقع پر احسان فراموشی کی:محمد رمضان بھٹی

  • سرگودھا
ن لیگی حکومت نے ہر موقع پر احسان فراموشی کی:محمد رمضان بھٹی

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی صدر محمد رمضان بھٹی نے کہا ہے کہ صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے ہر نازک موڑ پر حکومت کو سہارا دیا۔

 مگر بدقسمتی سے مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے ہر موقع پر احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے اپنی حمایت واپس لے لی تو موجودہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ محمد رمضان بھٹی کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری مفاہمت کے کنگ ہیں اور انہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں مفاہمت کی پالیسی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی : وہاڑی میں 25 ہزار کارروائیاں ، 11 ہزار اصلاحی نوٹسز

پیرا فورس بھرتی، ڈی سی وہاڑی کادوڑ ٹریک کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کا بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

ڈی سی خانیوال کا کبیروالا ،جہانیاں کادورہ،بیوٹیفکیشن کا جائزہ

اے ڈی سی کا ڈسپوزل وارڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ

اے سی کی شوگرملز انتظامیہ ،گنے کے کاشتکاروں سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر