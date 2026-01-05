صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر شناختی کارڈ سفر پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں،حکیم مختار انجم

بغیر شناختی کارڈ سفر پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں،حکیم مختار انجم

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)شہریوں نے بغیر شناختی کارڈ سفر پر پابندی کے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ۔

اس حوالے سے کیے گئے ایک سروے کے دوران مختلف شہریوں نے اس اقدام کو عوامی تحفظ کیلئے اہم قرار دیا۔حکیم مختار انجم اور دیگر نے کہا کہ اس فیصلے سے شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوگا اور جرائم کی شرح میں کمی آئے گی۔ علی فرحان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ کے اندراج کے بعد ہی سفر کی اجازت ملنے سے دورانِ سفر ڈکیتی کی وارداتوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی اور مسافر خود کو محفوظ محسوس کریں گے ۔ 

 

