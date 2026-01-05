صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی میں اینستھیزیا ڈاکٹر کی کمی، عوام پریشان

  • سرگودھا
ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی میں اینستھیزیا ڈاکٹر کی کمی، عوام پریشان

سلانوالی (نمائندہ دنیا)ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی میں مستقل اینستھیزیا ڈاکٹر کی عدم موجودگی کے باعث سرجری کا عمل شدید متاثر ہو رہا ہے۔

جس سے تحصیل سلانوالی سمیت گرد و نواح کے لاکھوں افراد پریشان ہیں۔تفصیلات کے مطابق تحصیل سلانوالی اور ملحقہ اضلاع جھنگ و چنیوٹ کے قصبات بڑانہ، بھوڑانی، ترکھانہ والا، نواں لوک، نوا لاہور اور ڈیرہ جاڑا کے مکین علاج کیلئے ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی پر انحصار کرتے ہیں، تاہم مستقل اینستھیزیا ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔

ٹی ایچ کیو ذرائع کے مطابق ہفتے میں صرف ایک یا دو دن اینستھیزیا ڈاکٹر دستیاب ہوتا ہے ۔ شہریوں اور سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی میں فوری طور پر مستقل اینستھیزیا ڈاکٹر تعینات کیا جائے ۔

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر