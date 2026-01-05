ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی میں اینستھیزیا ڈاکٹر کی کمی، عوام پریشان
سلانوالی (نمائندہ دنیا)ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی میں مستقل اینستھیزیا ڈاکٹر کی عدم موجودگی کے باعث سرجری کا عمل شدید متاثر ہو رہا ہے۔
جس سے تحصیل سلانوالی سمیت گرد و نواح کے لاکھوں افراد پریشان ہیں۔تفصیلات کے مطابق تحصیل سلانوالی اور ملحقہ اضلاع جھنگ و چنیوٹ کے قصبات بڑانہ، بھوڑانی، ترکھانہ والا، نواں لوک، نوا لاہور اور ڈیرہ جاڑا کے مکین علاج کیلئے ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی پر انحصار کرتے ہیں، تاہم مستقل اینستھیزیا ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔
ٹی ایچ کیو ذرائع کے مطابق ہفتے میں صرف ایک یا دو دن اینستھیزیا ڈاکٹر دستیاب ہوتا ہے ۔ شہریوں اور سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی میں فوری طور پر مستقل اینستھیزیا ڈاکٹر تعینات کیا جائے ۔