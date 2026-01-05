اﷲ سے رشتہ مضبوط ہوتومنفی سوچ یازمین کی آفات کچھ نہیں بگاڑسکتیں ، ملک ضیاء الحق
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)دین میں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کانظام موجودہے ،اﷲ سے رشتہ مضبوط ہوتومنفی سوچ یازمین کی آفات کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔۔۔
ڈویژنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن علماء مشائخ ونگ ملک ضیاء الحق نے کہاکہ اﷲ کی خوشنودگی میں ساری کامیابیاں ہیں ایک چھوٹے سے نظرنہ آنے والے وائرس نے نام نہادبڑی بڑی قوتوں کوڈھیرکردیاہے ان حالات میں دنیاکوسچائی کی تلاش کرنی چاہیے اورسمجھناچاہیے کہ سچائی کہ سب راستے اﷲ رب العزت کاپتہ دیتے ہیں اورسب کواسی کی طرف لوٹ کے جاناہے ۔