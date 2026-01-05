صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اﷲ سے رشتہ مضبوط ہوتومنفی سوچ یازمین کی آفات کچھ نہیں بگاڑسکتیں ، ملک ضیاء الحق

  • سرگودھا
اﷲ سے رشتہ مضبوط ہوتومنفی سوچ یازمین کی آفات کچھ نہیں بگاڑسکتیں ، ملک ضیاء الحق

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)دین میں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کانظام موجودہے ،اﷲ سے رشتہ مضبوط ہوتومنفی سوچ یازمین کی آفات کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔۔۔

ڈویژنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن علماء مشائخ ونگ ملک ضیاء الحق نے کہاکہ اﷲ کی خوشنودگی میں ساری کامیابیاں ہیں ایک چھوٹے سے نظرنہ آنے والے وائرس نے نام نہادبڑی بڑی قوتوں کوڈھیرکردیاہے ان حالات میں دنیاکوسچائی کی تلاش کرنی چاہیے اورسمجھناچاہیے کہ سچائی کہ سب راستے اﷲ رب العزت کاپتہ دیتے ہیں اورسب کواسی کی طرف لوٹ کے جاناہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر