صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی معیشت درست سمت میں گا مز ن ہو ر ہی ہے ،محمد شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
ملکی معیشت درست سمت میں گا مز ن ہو ر ہی ہے ،محمد شفیق ا لر حمن

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س اینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ ملکی معیشت درست سمت میں گا مز ن ہو ر ہی ہے۔

ملکی معیشت کو ایک ٹریلین ڈا لر کی معیشت بنا نے کیلئے حکو متی سطح پر پلاننگ اور مر اعات کی ا شد ضرورت ہے حکومت ہر شعبہ ز ند گی میں تحقیق اور جد ت کو فروغ د ے ا س کے ساتھ ساتھ بجلی گیس پٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کی جا ئے ٹیکسوں کی شرح بھی گھٹا ئی جا ئے تا کہ پیداوار ی لا گت میں کمی سے پاکستا نی معیشت ا ند ر و ن و بیر و ن ملک مقا بلے کی پو ز یشن میں آسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4500 ہسپتال اور دیہی مراکز نادرا سے منسلک کرنیکا فیصلہ

شدید سردی : مچھلی منڈیوں میں رش، قیمتیں دگنی ہو گئیں

سبزیاں مقررہ نرخوں سے مہنگی فروخت

جنرل ہسپتال میں نرسنگ لیڈرشپ ورکشاپ

ڈی ایچ اے سوسائٹی میں اخوت کے زیر اہتمام تقریب

نجی شعبے کے سکولوں کو این اے ٹی میں شامل کرنیکا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر