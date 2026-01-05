صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ میں تجاوزات کیخلاف بلاامتیاز کارروائی جاری‘ 30دکانیں سیل

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ شہر کی خوبصورتی اور عوامی سہولیات کی فراہمی کیلئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق صفائی ستھرائی اور تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ناجائز تجاوزات نہ صرف ٹریفک مسائل کا باعث بنتی ہیں بلکہ شہریوں کے لیے شدید مشکلات بھی پیدا کرتی ہیں، اس لیے تجاوزات کے خاتمے کا عمل بلا تعطل جاری رکھا جائے گا۔ ان کی ہدایت پر گزشتہ روز پیرا فورس نے کارروائی کرتے ہوئے 30 کے قریب دکانوں کو سیل کیا، جنہیں بعد ازاں جرمانے کی وصولی کے بعد ڈی سیل کر دیا گیا۔

 

