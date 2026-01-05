صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوک بلاک9اور11میں پارکنگ لگانے کا نوٹیفکیشن منسو خ

  • سرگودھا
چوک بلاک9اور11میں پارکنگ لگانے کا نوٹیفکیشن منسو خ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے چوک بلاک9اور11 میں پارکنگ لگانے کا نوٹیفکیشن منسو خ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق شہریوں کے عدم تعاون کی وجہ سے ان چوکوں میں میں موٹر سائیکل اور کار پارک نہیں کئے جارہے ہیں جس پر بلدیہ سرگودھا نے یہ پارکنگ ختم کردی۔

