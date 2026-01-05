سرگودھا پولیس کی 2025میں شاندار کارکردگی‘ جرائم میں کمی
46اڈا(نمائندہ دنیا)سرگودھا پولیس نے سال 2025کے دوران جرائم کی روک تھام، امن و امان کے قیام، عوامی سہولیات کی فراہمی اور پولیس ویلفیئر کے شعبوں میں نتیجہ خیز اقدامات کیے ۔ سال بھر میں مجموعی طور پر 29ہزار 986مقدمات درج کیے گئے ۔ قتل کے مقدمات میں 30فیصد، وہیکل چھیننے میں 59 فیصد، ڈکیتی میں 42 فیصد، مویشی چوری و راہزنی میں 34فیصد، نقب زنی میں 25 فیصد اور وہیکل چوری میں 24 فیصد نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ 30ہزار سے زائد ملزمان گرفتار کر کے 50 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مالِ مسروقہ برآمد کیا گیا، 193 جرائم پیشہ گینگز کے 493 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔منشیات فروشوں اور دیگر معاشرتی ناسوروں کیخلاف کریک ڈاؤن کے دوران 2 ہزار کے قریب مقدمات درج کیے گئے ، اسلحہ و نمائشِ اسلحہ کیخلاف 2ہزار 232 مقدمات درج کر کے 153 کلاشنکوف، 228 رائفلیں، 412بندوقیں، 1591 پسٹل اور 42ہزار سے زائد ایمونیشن برآمد کیا گیا۔ اشتہاری مجرمان کیخلاف کارروائی میں کیٹگری اے کے 727 اور کیٹگری بی کے 3614 ملزمان گرفتار کیے گئے ، جبکہ بیرون ملک فرار25اشتہاریوں کو خصوصی آپریشن سیل کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان منتقل کیا گیا۔