صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھکر موڑ پر خوبصورت پینٹنگ ‘مسافروں کیلئے بینچ نصب ہونگے

  • سرگودھا
بھکر موڑ پر خوبصورت پینٹنگ ‘مسافروں کیلئے بینچ نصب ہونگے

بھکر موڑ پر خوبصورت پینٹنگ ‘مسافروں کیلئے بینچ نصب ہونگے شہر کا حسن بڑھے گا بلکہ گندگی اور گرد و غبار میں بھی کمی آئے گی،عارف انجم

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے کہا ہے کہ بھکر موڑ پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے خوبصورت پینٹنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے ، جبکہ مسافروں کی سہولت کیلئے اسی مقام پر بیٹھنے کے لیے بینچ بھی نصب کیے جائیں گے ۔تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی گرانٹ سے کلورکوٹ شہر میں مختلف ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔

اسی سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کی ہدایات پر کلورکوٹ بھکر روڈ پر بھکر موڑ، عدالت کی دیوار کے باہر خوبصورت پینٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جس سے علاقے کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم کا کہنا تھا کہ پینٹنگ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بینچ بھی فراہم کیے جائیں گے ۔ اس اقدام سے نہ صرف شہر کا حسن بڑھے گا بلکہ گندگی اور گرد و غبار میں بھی کمی آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

110 پارکنگ پوائنٹس کو مزید منظم و جاذب نظر بنانیکا فیصلہ

کمالیہ:اے سی اقراناصر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

چک جھمرہ :عوامی سہولیات کیلئے ڈپٹی کمشنر کے متعدد اقدامات

الائیڈ ہسپتال II کو مخیر حضرات کی جانب سے ادویات فراہم

ای ایس ٹی اساتذہ کی سکیل 16 میں پروموشن، تقررنامے تقسیم

حضرت علی کا دور خلافت حکمرانوں کیلئے بہترین نمونہ :مقررین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر