ذوالفقارعلی بھٹو کے 98ویں یو م پیدائش پر تقریب کاانعقاد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈیثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حامد نو ازاعوان ایڈوکیٹ تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حسن رضا بھٹی۔۔
ایڈوکیٹ سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد ممبر ٹیم بلاو ل را نا عمیرخان ٹکٹ ہولڈر ز جا و ید کمبو ہ ایڈوکیٹ۔ نے قا ئد عوا م شہید ذوالفقارعلی بھٹو کو ا ن کے 98ویں یو م پیدا ئش پر ز بر د ست خرا ج عقید ت پیش کر تے ہو ئے کہا کہ بھٹو شہید پاکستا ن کے محرو م مظلو م اور پسے ہو ئے طبقات کی لا ز وا ل آواز تھے قا ئد عوا م ذوالفقارعلی بھٹو نے عوا م کو وقار شنا خت اور امید د ی یہ انقلا بی سوچ متعارف کرا ئی کے ا صل طاقت کا سر چشمہ عوا م ہیں انہوں نے ہی رو ٹی کپڑا اور مکا ن کے فلسفے سے لے کر 73کے متفقہ آ ئین تک غر یب عوا م کے خوا بوں کو ر یا ستی ا یجنڈا بنا یا سٹی پر اپر ٹی ہا ؤ س میں سالگر ہ کا کیک کا ٹا گیا۔
اور ذوالفقارعلی بھٹو شہید کے لیے دعا ئے مغفرت بھی کی گئی اس مو قع پر سٹی صدر را نا قمر اقبا ل جنرل سیکرٹر ی میاں جا و ید ا مجد ار شد ڈھونڈا یو سف سندھو سمیت د یگر قا ئد ین نے بھی خطاب کیا۔