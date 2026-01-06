مہنگائی کم کرنے کیلئے ایلیٹ کلاس کی مراعات کا خاتمہ ضروری ہے :سول سوسائٹی
کمرمشانی (نمائندہ دنیا)کمرمشانی کی سول سوسائٹی نے ملک میں بڑھتی مہنگائی اور عوامی مشکلات کا ذمہ دار ایلیٹ کلاس کی بے جا مراعات کو قرار دیتے ہوئے ان کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے ۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ملک پر بڑھتا ہوا قرضہ عوام کیلئے شدید پریشانی کا سبب بن چکا ہے ، جس کی آڑ میں نت نئے ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں، مگر عوام کو بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایلیٹ کلاس کی عیاشیاں ختم کی جائیں، جنہیں ریٹائرمنٹ پر کروڑوں روپے اور تاحیات مراعات دی جاتی ہیں۔