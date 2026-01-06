صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹو نے عام آدمی کو شناخت اور ملک کو متفقہ آئین دیا:عطااللہ ملک

  • سرگودھا
ساہی وال / سرگودہا (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل ساہی وال کے صدر عطااللہ ملک نے کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو پہچان دی اور ملک کو متفقہ آئین جیسا تاریخی تحفہ دیا۔

وہ بانی پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ کارکنان کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ بھٹو نے معیشت کی بہتری کے لیے پاکستان اسٹیل ملز جیسے اہم منصوبے دیے اور زرعی اصلاحات کے ذریعے جاگیردارانہ نظام اور وڈیرہ شاہی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے ۔

 

