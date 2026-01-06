صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مہر محمد نواز ارائیں ایسوسی ایشن بھیرہ کے صدر،مہر محمد بلال طاہری جنرل سیکرٹری منتخب

بھیرہ(نامہ نگار )ارائیں ایسوسی ایشن تحصیل بھیرہ کے انتخابات سال 2026 مکمل ہو گئے مہر محمد نواز کو صدر اور مہر محمد بلال طاہری کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔

سینئر نائب صدر مہر محمد اقبال ،نائب صدور مہر ناصر محمود ،قاری محمد ارشد، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مہر محمد عمران اشرف، مہر محمد عرفان جائنٹ سیکرٹری ،مہر محمد شبیر فنانس سیکرٹری، مہر ظفر اقبال انفارمیشن سیکرٹری ،مہر محمد عرفان ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر، مہر محمد عرفان اور میڈیا کوآرڈینیٹر مہر محمد اکرم ہوں گے ایگزیکٹو کونسل میں مہر محمد عمران مہر محمد حسنین مہر افتخار احمد حاجی مہر غلام رسول مہر محمد اشرف مہر محمد حیات ماسٹر محمد یوسف مہر طیب عباس مہر محمد اقبال سبزی والے اور مہر محمد شبیر شامل ہیں ۔

 

