مسلم لیگ (ن) ہی ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے : شادی خیل گروپ
کمرمشانی (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے شادی خیل گروپ کے کارکنان محمد عارف خان، محمد ریاض خان، شفیع اللہ خان۔۔۔
سیف اللہ خان، فتح اللہ خان اور سرمست خیل نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) ہی ملک و قوم کو درپیش مسائل کے گرداب سے نکال کر عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کر سکتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وژن صوبے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانا ہے ، جبکہ پنجاب حکومت کا ترقیاتی پیکیج عوامی خدمت کی بہترین مثال ہے ۔
صوبائی حکومت دن رات محنت کے ذریعے انتظامی امور کو بہتر بنا رہی ہے جو عوام دوست پالیسیوں کا عملی ثبوت ہے ۔