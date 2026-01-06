صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم کے بغیر قومی ترقی وخوشحا لی ناممکن ہے ،سید محمد حسنین شاہ

  • سرگودھا
تعلیم کے بغیر قومی ترقی وخوشحا لی ناممکن ہے ،سید محمد حسنین شاہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ پا کستا ن کو ترقی یافتہ اور خوشحا ل بنا نے کیلئے صحت تعلیم اور د ایگر شعبہ جا ت میں اصلا حا ت کر نا ہو ں گی۔

 ملک میں اسوقت ا ڑھا ئی کر وڑ بچے سکو ل نہیں جا تے سکو ل سے با ہر اتنی بڑ ی تعداد میں بچوں کی موجود گی ہر حوا لہ سے تشویشنا ک ہے۔

 ضرورت ا س امر کی ہے کہ ان تمام بچوں کو حصو ل تعلیم کے لیے سکو لو ں میں بھیجنے کے انتظا ما ت کیے جا ئیں کیونکہ تعلیم کے بغیر قومی ترقی وخوشحا لی ناممکن ہے حکو مت فر وغ تعلیم کے لیے عملی اقدا ما ت کر ے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس