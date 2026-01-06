تعلیم کے بغیر قومی ترقی وخوشحا لی ناممکن ہے ،سید محمد حسنین شاہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ پا کستا ن کو ترقی یافتہ اور خوشحا ل بنا نے کیلئے صحت تعلیم اور د ایگر شعبہ جا ت میں اصلا حا ت کر نا ہو ں گی۔
ملک میں اسوقت ا ڑھا ئی کر وڑ بچے سکو ل نہیں جا تے سکو ل سے با ہر اتنی بڑ ی تعداد میں بچوں کی موجود گی ہر حوا لہ سے تشویشنا ک ہے۔
ضرورت ا س امر کی ہے کہ ان تمام بچوں کو حصو ل تعلیم کے لیے سکو لو ں میں بھیجنے کے انتظا ما ت کیے جا ئیں کیونکہ تعلیم کے بغیر قومی ترقی وخوشحا لی ناممکن ہے حکو مت فر وغ تعلیم کے لیے عملی اقدا ما ت کر ے ۔