پی ٹی آئی منفی ا یجنڈے پر عمل کر نے کے بعد عوامی نمائند گی کے قابل نہیں ر ہی،میاں اکرام الحق
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ملک اور قومی اد ا روں کے خلا ف اپنی منفی ا یجنڈے پر عمل کر نے کے بعد عوامی نمائند گی کے قابل نہیں ر ہی۔
سزا یافتہ افر ادکا سیاست سے کو ئی تعلق نہیں کیونکہ 9مئی کے واقعات کسی صور ت بھی قابل معافی نہیں ۔
پاکستا ن کی خا لق جماعت مسلم لیگ ن پاکستا ن کو معاشی اقتصاد ی اور انتظامی طور پر مثا لی بنا ر ہی ہے موجو د ہ حکو مت کی مختصر عرصہ کی کار کر د گی ہر حوا لہ سے عوا م دوست اور لا ئق تحسین ہے ۔