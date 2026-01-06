صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پی ٹی آئی منفی ا یجنڈے پر عمل کر نے کے بعد عوامی نمائند گی کے قابل نہیں ر ہی،میاں اکرام الحق

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ملک اور قومی اد ا روں کے خلا ف اپنی منفی ا یجنڈے پر عمل کر نے کے بعد عوامی نمائند گی کے قابل نہیں ر ہی۔

 سزا یافتہ افر ادکا سیاست سے کو ئی تعلق نہیں کیونکہ 9مئی کے واقعات کسی صور ت بھی قابل معافی نہیں ۔

پاکستا ن کی خا لق جماعت مسلم لیگ ن پاکستا ن کو معاشی اقتصاد ی اور انتظامی طور پر مثا لی بنا ر ہی ہے موجو د ہ حکو مت کی مختصر عرصہ کی کار کر د گی ہر حوا لہ سے عوا م دوست اور لا ئق تحسین ہے ۔

 

