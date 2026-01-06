بھاگٹانوالہ کے نواحی گاؤں میں محفلِ میلادِ مصطفی ؐ منعقد کی گئی
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ کے نواحی گاؤں سکندر کالونی میں محفلِ میلادِ مصطفی ؐ منعقد کی گئی جس میں علمائے کرام اور عاشقانِ رسول ؐکی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اے ایس آئی طائف سلطان کی رہائش گاہ پر منعقدہ اس تقریب سے علامہ مولانا قاری محمد عثمان معظمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلادِ مصطفی ؐمنانا دراصل نبی کریم ؐ سے محبت کے اظہار اور ان کی سیرتِ طیبہ کو اپنانے کا عملی پیغام ہے ۔ آخر میں انہوں نے ملک کی سلامتی، امتِ مسلمہ کے اتحاد اور عالمِ اسلام میں امن کے لیے خصوصی دعا کروائی۔