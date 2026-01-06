ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جوہرآباد کے سالانہ انتخابات 10 جنوری کو ہونگے
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جوہرآباد کے سالانہ انتخابات کیلئے انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔
صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت تمام عہدوں پر پولنگ 10 جنوری کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ڈسٹرکٹ بار روم میں ہو گی۔ اترا گروپ کی جانب سے صدر کیلئے ملک زبیر حیات اترا ایڈووکیٹ جبکہ جنرل سیکرٹری کیلئے ضمیر حیدر ایڈووکیٹ امیدوار ہیں۔ ان کا مقابلہ ڈیموکریٹک اینڈ پروفیشنل لائرز گروپ کے صدارتی امیدوار ملک محمد یونس اعوان ایڈووکیٹ اور جنرل سیکرٹری کے امیدوار چوہدری شاہد شمشیر ایڈووکیٹ سے ہو گا۔