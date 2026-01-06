سرمایہ کا ر ی کے بغیر پا ئیدار معاشی ترقی ممکن ،جو اد خر م وڑائچ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستا ن کی معیشت کو مستحکم بنا نے کیلئے سا ز گا ر معا شی پالیسیاں اور نجی شعبے کی قیا د ت میں سرمایہ کا ر ی کے بغیر پا ئیدار معاشی ترقی ممکن نہیں۔
غذا ئی بر آ مد ات میں 25.8فیصد کمی آ ئی جبکہ غذا ئی درآ مد ات میں 18.8فیصد ا ضافہ ایک چیلنج ہے بلند شرح سود ز یا د ہ ٹیکس مہنگی توا نا ئی وغیر مستقل پا لیسیوں کے با عث صنعتیا ور برآمدی شعبے د با ؤ کا شکار حکو متی سطح پر صنعتی اور بر آ مدی شعبوں کے مسائل کے حل کیلئے اقد اما ت نا گز یر ہو چکے ۔