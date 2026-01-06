بر آ مد ی اور تجا ر تی توا ز ن کے اعدادو شما ر ہر حوالہ سے ما یو س کن :ذوالفقار علی بھٹی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ روا ں ما لی سا ل کے بر آ مد ی اور تجا ر تی توا ز ن کے اعدادو شما ر ہر حوالہ سے ما یو س کن ہے۔
بر آ مد ات میں گر ا و ٹ اور درآ مد ات میں اضافے کی یہ صور تحا ل ہر لحاظ سے فکر مندی کا موجب ہے معاشی نمو اور استحکا م کے حکو متی دعوے صد اقت سے محرو م ہیں ترسیلا ب زر اور قرضوں سے حاصل ہو نے وا لا ز ر مبا د لہ در آ مد ات کی نر م پا لیسی کی نظر کر نے میں کو ئی دا نشمند ی نہیں بڑھتی ہو ئی غر بت بے ر و ز گا ر ی مہنگا ئی کی بنیا د ی و جہ نا کا م حکو متی معاشی پالیسیاں ہیں لوگوں کو ر و ز گا ر صحت تعلیم جیسی بنیا د ی سہو لتیں فراہم نہیں کی جا ر ہی فا ر م 47حکو مت ہر محاذ پر بر ی طرح نا کا م ہے خیبر سے کر اچی تک قو م کی چوا ئس صر ف اور صرف عمران خا ن اور پی ٹی آئی ہیں ۔