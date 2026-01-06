صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بر آ مد ی اور تجا ر تی توا ز ن کے اعدادو شما ر ہر حوالہ سے ما یو س کن :ذوالفقار علی بھٹی

  • سرگودھا
بر آ مد ی اور تجا ر تی توا ز ن کے اعدادو شما ر ہر حوالہ سے ما یو س کن :ذوالفقار علی بھٹی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ روا ں ما لی سا ل کے بر آ مد ی اور تجا ر تی توا ز ن کے اعدادو شما ر ہر حوالہ سے ما یو س کن ہے۔

 بر آ مد ات میں گر ا و ٹ اور درآ مد ات میں اضافے کی یہ صور تحا ل ہر لحاظ سے فکر مندی کا موجب ہے معاشی نمو اور استحکا م کے حکو متی دعوے صد اقت سے محرو م ہیں ترسیلا ب زر اور قرضوں سے حاصل ہو نے وا لا ز ر مبا د لہ در آ مد ات کی نر م پا لیسی کی نظر کر نے میں کو ئی دا نشمند ی نہیں بڑھتی ہو ئی غر بت بے ر و ز گا ر ی مہنگا ئی کی بنیا د ی و جہ نا کا م حکو متی معاشی پالیسیاں ہیں لوگوں کو ر و ز گا ر صحت تعلیم جیسی بنیا د ی سہو لتیں فراہم نہیں کی جا ر ہی فا ر م 47حکو مت ہر محاذ پر بر ی طرح نا کا م ہے خیبر سے کر اچی تک قو م کی چوا ئس صر ف اور صرف عمران خا ن اور پی ٹی آئی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گول باغ کا آرائشی منصوبہ 55 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل، افتتاحی تقریب

مالکان پالتو کتوں کی ہر صورت رجسٹریشن کرائیں،خالد جاوید

ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کیلئے اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

ترقیاتی کاموں کے باعث متعدد فیڈرز سے بجلی بندرہے گی

روزنامہ دنیاکے نیوزایجنٹ ملک محمد عباس انتقال کرگئے

اسلحہ کے زور پر لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس