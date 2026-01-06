سوشل میڈیا کے دور میں جہاں فتنوں کا جال ،دین ہمیں ایک طرز زندگی دیتا ہے ،قاری عبدالوحید
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) معروف مذہبی رہنماء قاری عبدالوحید نے کہا کہ نبی ﷺ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت کے فتنہ سے نجات کی دعا مانگتے رہے۔
اور ان کا یہ عمل ہمارے لئے بھی قابل تقلید ہے ، سوشل میڈیا کے دور میں جہاں فتنوں کا جال بچھا ہے وہاں بچوں کی تعلیم و تربیت سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ،ہمارا دین ہمیں ایک طرز زندگی دیتا ہے ،ہم اسلامی خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں تو نہ صرف وہ ایک شہری بن سکتے ہیں بلکہ وہ نیک اور صالح اولاد کی صورت میں صدقہ جاریہ ہونگے جو کہ دنیا میں ہماری عزت وتکریم کاباعث اور آخر ت میں ذریعہ نجات بن سکتے ہیں۔